تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 232 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2 أبريل 2022، مقارنة بأسعار ،أمس ، ليسجل عيار 21 في المملكة 203.33 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 232.37 ريال.
وسجل سعر الذهب عيار 22 في المملكة اليوم ، 213.00 ريال.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 203.33 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت 174.28 ريال .
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وسجل سعر جرام الذهب الاقتصادي عيار 14 في السعودية اليوم السبت 135.55 ريال .
وبلغ سعر الذهب عيار 12 في المملكة اليوم 116.18 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 7,227 ريال ، كما بلغ سعر جنيه الذهب في السعودية 1,627 ريال.
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