اخبار دوليه – مع نهاية إكسبو 2020.. ماذا سيحلّ بموقع المعرض ومختلف أجنحته؟

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اختتام معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة 191 دولة يوم الخميس 31 مارس 2022، كَثُرت التساؤلات عن مصير منشآت ومكان المعرض. الحقيقة أنّ حكومة إمارة دبي ستنشئ مدينة ذكية ومستدامة باسم دستركت 20 District 20 أو حي 20. اليكِ أبرز تفاصيل المشروع.

ما هي مدينة دستركت 20 في دبي؟

مثَّل معرض اكسبو 2020 دبي محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات على صعيد المكاسب الاستراتيجية التي حققتها من الاستضافة الناجحة للحدث وتعزيز موقعها الريادي اقليمياً ودولياً. قبيل افتتاح المعرض في دبي، أعلن القائمون عليه عن توجههم الى اعادة استخدام أجنحة المعرض لخلق مدينة مستحدثة تجمع بين الإستدامة، الحداثة وجودة الحياة. صرّحت ريم الهاشمي لوكالة فرانس برس، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، في أيلول 2021، بالتالي: «الإستثمار لم يكن أبداً لاستضافة معرض اكسبو 2020 دبي، بل كان استثماراً لبناء مدينة جديدة على مسافة واحدة بين دبي وأبوظبي تكون حقّاً مدينة للمستقبل».

بناءً على ذلك، ستقوم منطقة District 20 على الأسس التي أرساها معرض اكسبو دبي 2020 ومن المُخطط أن تمر منطقة المعرض بمرحلة تَحوّل تمتد على مدى 6 أشهر كاملة بعد انتهاء المعرض وذلك من ابريل 2020 حتّى أكتوبر 2020. ستجري عمليات إعادة توظيف البنية التحتية بهدف إعادة استخدامها في ثوب مدينة متكاملة من ناحية الخدمات السكنية، المهنية، الترفيهية والتكنولوجية. ستوفر المدينة نظاماً بيئياً للأعمال قائماً على الإبتكار وحاضناً للتكنولوجيا، لا سيما الابتكار الرقمي، لدعم نمو الصناعة. كذلك، ستخصّص دستركت 2020 80% من مناطق إكسبو 2020 دبي لتتحول الى شبه مجتمع متكامل ومتعدد الإستخدامات ويدعم مستقبل العمل والمعيشة ويُسهل عمليات التواصل والتعاون.

هل سيتم تحويل كافة مباني اكسبو 2020 دبي لبناء دستركت 20؟

سيُعاد تصميم 80% من الموقع مع المحافظة على بعض الهياكل المميزة مثل ساحة الوصل الرئيسية التي ستصبح مقصد فعاليلت دستركت 20 بسبب احتوائها على أكبر شاشات عرض بانورامية بـ360 درجة. كذلك، ستصبح تيرّا مركزاً خاصاً للأطفال والعلوم الذي يهدف الى رفع مستوى الوعي وتثقيفهم حول نمط حياة متوازن بيئياً. كما ستبقى منطقة الإستدامة، منطقة التنقل، منطقة الفرص وجناح الإمارات.

تصميم مدينة دستركت 20 في دبي

تتميز District 20 بموقعها المثالي للتجارة العالمية، إذ تقع على بعد أقل من ساعة واحدة من 3 مطارات دولية و8 ساعات من 2/3 من سكان العالم. صممت المنطقة لتعزيز صحة وسعادة سكّانها والعاملين فيها وهي أول منطقة في الشرق الأوسط المسجلة على مقياس WELL لتصنيف عوامل جودة الحياةفي المناطق العمرانية. كما يرتكز التصميم على طبيعة واحتياجات الإنسان سواء من توفير طرقات للمشاة، مباني منخفضة العلو وتحتضن مجمّعات سكانية مفتوحة المساحة. بالإضافة الى ذلك، مسؤولية وضمان سبل حياة صحية، متوازنة وناشطة على قائمة أولويات القائمين على مشروع دستركت 20 في دبي. لذلك، ستحتوي على طرقات تمتد على أكثر من 10 كلم لقيادة الدراجات. فضلاً عن 5 كلم إضافية لمسارات الجري و45 الف متر مربّع من المنتزهات. كما أخذ بعين الإعتبار سهولة التنقل من والى مدينة دستركت 20 حيث ستكون على اتصال بمحطة مترو 2020 وبثلاث طرق سريعة وتؤمن 6 منافذ مؤدية الى المنطقة السكنية. يُذكر، أن الحجر الأساس للمدينة الذكية يندرج ضمن مفهوم «مدينة 15 دقيقة» حيث يستطيع السكان الوصول إلى أي مكان سواء البيت أو العمل في غضون 15 دقيقة.

بعض أهداف مدينة دستركت 20 في دبي

تسعى مدينة دستركت 20 الى تحقيق عدّة أهداف، أبرزها:

– خفض استهلاك الطاقة، الماء والنفايات من خلال إعتماد أعلى معايير البناء والتي حصلت الموجودة حالياً على LEED من الفئتين الذهبية والبلاتينية.

– الإعتماد على تقنية البلوك تشين في المشاريع المستقبلية.

– زيادة الوعي حول أهمية اتباع نمط حياة متوازن.

– توفير تقنية الـ5G التي من شأنها تقديم حلول ذكية والدعم اللازم للمشاريع والمجتمعات المحلية.

– الإعتماد على إنترنت الأشياء، الذكاء الإصطناعي، البيانات الضخمة والـBlockchain.