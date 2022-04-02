فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بفرش (25) ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين والزائرين في شهر رمضان المبارك 1443هـ.

وأوضح سعادة مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الأستاذ جابر أحمد ودعاني، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، وتم فرش (25) ألف سجادة منه ليؤدي المصلين عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.

مبينا أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.