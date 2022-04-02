الأمن العام: 10 آلاف ريال غرامة من يضبط قادماً للعمرة دون ترخيص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن الأمن العام ، عن قيمة مخالفة من يضبط قادماً للعمرة دون ترخيص بنحو 10 آلاف ريال .

وأكد الأمن العام عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه سيتم التأكد من التصريح في تطبيق توكلنا من خلال مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة او برقم الجواز او برقم الحدود، بالموعد المحدد في التصريح.