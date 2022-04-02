كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 264 ألف إصابة بكورونا و339 وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات ال24 الماضية,264 ألفا و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و339 حالة وفاة.

أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 13 مليونا و 639ألفا و915، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 16929 وفاة .

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