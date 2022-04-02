أمانة الشرقية تنفذ 312 زيارات وترصد 60 مخالفة بوسط الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 312 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية ومراكز بيع المواد الغذائية بوسط الدمام، نتج عنها اغلاق 12 منشأة مخالفة، وتحرير 60 مخالفة لـ 23 منشأة، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية المحدثة، وجار استكمال الإجراءات النظامية حيال المنشآت المخالفة.

وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية، تأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وشملت منافذ بيع اللحوم والتمور والمخابز والمواد الغذائية بشكل عام، لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل المنشآت التجارية لكسب امتثال أكبر وتفعيل مبادرة “ممتثل” للمنشآت وتوسيع جانب التوعية والرقابة.

وأبانت أن المواطن شريك في كسب الامتثال من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية يتم رصدها على المنشآت، وذلك من خلال مركز البلاغات (940) لمعالجتها.

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