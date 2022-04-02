محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
بطريقة لا يتخيلها عقل، شهد أحد الأحياء في شرق جدة جريمة مروِّعة، صدمت السكان. فقد أقدم مواطن سعودي على سكب الأسيد الحارق على زوجته، لتلفظ أنفاسها لاحقا.
وفي التفاصيل، دفعت بعض الخلافات العائلية الرجل إلى ضرب زوجته بعنف، وسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، بحسب ما نقلت صحيفة الخليج 365 المحلية عن مصادر أمنية.
كما طال الأسيد القاتل هذا، طفلتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها العامين.
لتنقل الضحية على الفور مع ابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة، إلا أن الموت غافلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة.
فيما لا تزال الصغيرة تحت الرعاية الطبية، والمراقبة في المستشفى.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة صادمة بجدة.. سكب الأسيد الحارق على زوجته وطفلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.