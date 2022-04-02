المرور يوضح طريقة وصول المعتمرين والمصلين للحرم المكي خلال رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت الإدارة العامة للمرور، كيفية الوصول للحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك. وقالت “إدارة المرور” أن المواقف والمسارات الخارجية تشمل مواقف النورية والليث والشرائع والهدا وجدة السريع. وأضافت الإدارة أنه يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة في المواقف الخارجية بالعاصمة المقدسة إلى المحطات الداخلية، ثم يستمرون بالسير وصولاً للحرم.

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