شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على امرأة امتهنت التسول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها في سناب شات أن الجهات الأمنية ضبطت امرأة مُخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الجيبوتية امتهنت “التسول” لجمع مبالغ مالية كبيرة. وأوضحت أنه عُثر بحوزة المقبوض عليها على مبلغ 132 ألف ريال جمعتها عن طريق التسول، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها لجهات الاختصاص. أخبار قد تهمك

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