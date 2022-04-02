“الدفاع الأميركية” تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي في بيان “هذا الإعلان يمثل بداية عملية تعاقد لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بإمكانيات جديدة”.

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