“استشاري” يوجه عدة نصائح طبية من أجل صيام بلا تعب

محمد بن مسعود - الدمام - وقال الدكتور العسيري –عبر تويتر- إن من أهم النصائح للصيام ما يلي: 1 ـ شرب الماء بشكل جيد.. فلابد من الإكثار من شرب السوائل بصوره عامة والماء خصوصا، بين الإفطار والسحور، لتعويض السوائل التي تم فقدانها خلال الصيام. 2 ـ الحرص على وجبة السحور.. وينصح بتأخير وقته لتزويد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة له. 3 ـ تجنب تناول كمية كبيرة من الطعام.. فتناول كميات كبيرة من الطعام عند الافطار يسبب الشعور بالتخمة، والتلبك المعوي، والشعور بالكسل، وعسر الهضم. أخبار قد تهمك 4 ـ التقليل من الاطعمة الدسمة والحلويات.. وذلك لتقليل نسبة حدوث الجلطات القلبية والدماغية، وارتفاع نسبة السكر بالدم والدهون، وزيادة الوزن والسمنة. 5 ـ النوم بمعدل ساعات كافية.. فطبيعة الوقت في رمضان تتغير عن الايام العادية، وبالتالي من المهم الحصول على وقت كاف للنوم للحصول على راحة جسدية وعقلية ونفسية، ومن المهم تجنب النوم مباشرة بعد الوجبات. 6 ـ ممارسة الرياضة.. ولكن من غير إجهاد إما قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين على الاقل. 7 ـ استشر طبيبك.. أي شخص لدية امراض مزمنة وعلى أدوية بشكل منتظم فيجب عليه أخذ الاستشارة وبحث الوضع الصحي ومواعيد الأدوية والجرعات مع الطبيب المتابع لحالته.

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