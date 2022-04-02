محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة نشرت الإدارة العامة للمرور، خريطة توضيحية لكيفية الوصول للحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح “المرور”، أن المواقف والمسارات الخارجية تشمل مواقف النورية والليث والشرائع والهدا وجدة السريع. ونوه إلى أنه يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة في المواقف الخارجية بالعاصمة المقدسة إلى المحطات الداخلية، ثم يستمرون بالسير وصولاً للحرم.

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” ينشر خريطة توضيحية لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين إلى الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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