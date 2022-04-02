بايدن: أنا مدين للدور القيادي للسعودية وعمان لإنجاح الهدنة قبل حلول شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - رحب الرئيس الأمريكي جو بادين، اليوم الجمعة، بالهدنة المعلنة في اليمن، والتي تقضى بوقف إطلاق النار في الداخل اليمني.

وبحسب العربية، قال الرئيس الأمريكي في تصريحاته: “أنا مدين للدور القيادي للسعودية وعمان لإنجاح الهدنة قبل حلول شهر رمضان”.

وشدد “بايدن” على أنه حان الوقت للتوصل لتسويات سياسية لتحقيق سلام دائم في اليمن، مؤكدًا أنه يجب الالتزام بالهدنة ومن الضروري إنهاء الحرب في اليمن.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته، موجها الشكر الحكومة اليمنية، قائلًا: “أشكر الحكومة اليمنية على الثقة التي وضعتها في الوساطة الأممية للتوصل للهدنة”.