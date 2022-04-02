اخبار الخليج – بالصور.. تدشين «الممر المضيء» بمنطقة البحير بمناسبة شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك على الامه الاسلامية قام الناشط الاجتماعي محمد القاسمي بمبادرة منه بتزيين مدخل اسكان البحير الرئيسي، حيث اتى ذلك تعبيراً عن الفرحة والسعادة التي تغمر ابناء الوطن واهالي اسكان منطقة البحير.
وقال القاسمي: «تم اختيار هذا المكان لانه المدخل الرئيسي لإسكان البحير، ولا يفوتني أن اشكر وزارة الاشغال والتخطيط العمراني على موافقتهم وتعاونهم معي واخص بالشكر مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف والمهندسه فاطمة أمين على متابعتها معي بنصب الممر المضيء».
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