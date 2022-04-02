اخبار الخليج – الصحة تسجل 534 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1000 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3775، أظهرت تسجيل 534 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1000 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 547039.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 6493 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات تحت العناية.