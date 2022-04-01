موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022 وطرفي اللقاء

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر عشاق كرة القدم، مباراة افتتاح كأس العالم 2022 والذي تستضيفه قطر. وأقيمت قرعة مجموعات المونديال مساء اليوم الجمعة. وستقام المباراة الافتتاحية بين منتخب الدولة المضيفة قطر أمام الإكوادور يوم 21 نوفمبر 2022 على ملعب “البيت”. وتتواجد قطر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا. وجاءت نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022 المجموعة الأولى: قطر- هولندا- السنغال- الإكوادور. المجموعة الثانية: إنجلترا- أمريكا- إيران- الفائز من ملحق أوروبا بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز. المجموعة الثالثة: الأرجنتين- المكسيك- بولندا- السعودية. المجموعة الرابعة: فرنسا- الدنمارك- تونس- الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو. المجموعة الخامسة: إسبانيا- ألمانيا- اليابان- الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا. المجموعة السادسة: بلجيكا- كرواتيا- المغرب- كندا. المجموعة السابعة: البرازيل- سويسرا- صربيا- الكاميرون. المجموعة الثامنة: البرتغال- أوروجوارى- كوريا الجنوبية- غانا.

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