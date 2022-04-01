قطر تكشف عن «لعّيب» تعويذة مونديال 2022 الرّسمية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن «لعّيب» كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، وذلك قبيل القرعة المرتقبة للمجموعات المونديالية الجمعة في الدوحة.

وفي فيديو تعريفي عن التعويذة، يبدو أن المنظّمين أرادوا ألا يكون «لعّيب» محصوراً بمعنى واحد وأن يراه كل شخص كما ترسمه له مخيّلته.

وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية فإن التعويذة المبتكرة ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.