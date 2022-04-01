محمد بن مسعود - الدمام - كشفت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن «لعّيب» كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، وذلك قبيل القرعة المرتقبة للمجموعات المونديالية الجمعة في الدوحة.
وفي فيديو تعريفي عن التعويذة، يبدو أن المنظّمين أرادوا ألا يكون «لعّيب» محصوراً بمعنى واحد وأن يراه كل شخص كما ترسمه له مخيّلته.
وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية فإن التعويذة المبتكرة ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تكشف عن «لعّيب» تعويذة مونديال 2022 الرّسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.