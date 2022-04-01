قرعة المونديال تضع الرباعي العربي في مواجهات صعبة مع ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية

محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر ، والتي أجريت امس الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة ، المنتخبات العربية في اختبارات صعبة ببداية مسيرتها في البطولة من خلال أربع مواحجهات مع ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ورغم ابتعاد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف عن مواجهة المنتخبات التي توجت من قبل بلقب البطولة ، سيكون المنتخب القطري (العنابي) على موعد ثلاثة اختبارات صعبة حيث يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب الإكوادوري الذي قدم عروضا رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة وحجز مقعده في المونديال عن جدارة.

كما يلتقي العنابي بعد ذلك نظيره السنغالي ، الذي توج في شباط/فبراير الماضي بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون ، على أن يكون ختام مشوار العنابي في المجموعة الأولى بالدور الأول للمونديال أمام المنتخب الهولندي الذي بلغ نهائي البطولة ثلاث مرات سابقة كان أحدثها في 2010 بجنوب أفريقيا.

في الوقت نفسه ، سيكون المنتخب السعودي (الأخضر) على موعد مع بداية صعبة للغاية في مواجهة المنتخب الأرجنتيني ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية والفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986 علما بأن المنتخب الأرجنتيني هو المصنف الرابع على العالم حاليا.

ويلتقي المنتخب السعودي بعدها في المباراتين التاليتين بالمجموعة الثالثة مع منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب.

ووضعت القرعة المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في مواجهة اختبارين أوروبيين في غاية الصعوبة حيث يلتقي نظيره الدنماركي بطل أوروبا السابق (يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة والذي يختتمه بالمواجهة الأوروبية الأخرى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.

وينتظر نسور قرطاج منافسهم في المباراة الثانية بالمجموعة والذي يتحدد من خلال الملحق القاري حيث سيكون المتأهل من هذا الملحق هو المنتخب الإماراتي أو الأسترالي أو البيروفي.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي يخوض خلالها ثلاثة اختبارات نارية حيث يستهلها بمواجهة نظيره الكرواتي الذي بلغ نهائي بطولة كأس العالم الماضية عام 2018 بروسيا ثم يلتقي أسود أطلس في المباراة الثانية مع المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر) ، الذي تراجع أمس من صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة إلى المركز الثاني في التصنيف علما بأنه توج في المونديال الماضي بالمركز الثالث.

ويختتم المنتخب المغربي مسيرته في الدور الأول للبطولة بمواجهة نظيره الكندي الذي تأهل للمونديال المرتقب بجدارة بعد تصدره تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) متفوقا على المنتخبين المكسيكي والأمريكي.

وتبدو المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في غاية القوة في ظل المستويات القوية للمنتخبات المختلفة في كل من هذه المجموعات.

ويصطدم المنتخب الإسباني الفائز بلقب المونديال في 2010 بنظيره الألماني الفائز باللقب العالمي أربع مرات سابقة كان أحدثها في 2014 بالبرازيل.

ويلتقي الفريقان الكبيران في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة التي يفتتح المنتخب الإسباني مسيرته فيها بمواجهة الفائز من الملحق القاري بين منتخبي نيوزيلندا وكوستاريكا فيما يبدأ المنتخب الألماني (مانشافت) مسيرته في البطولة بمواجهة نظيره الياباني أحد الممثلين الأربعة للقارة الأسيوية في هذه البطولة.

وفي الجولة الثالثة من مباريات نفس المجموعة ، يلتقي المنتخب الإسباني نظيره الياباني فيما يواجه المنتخب الألماني الفريق الصاعد من الملحق القاري.

وتبدو المجموعة السابعة من أصعب المجموعات التي أسفرت عنها هذه القرعة حيث يواجه المنتخب البرازيلي منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون على الترتيب.

وفي المجموعة الثانية ، يفتتح المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا وصاحب المركز الرابع بمونديال 2018 مسيرته في المونديال القطري بمواجهة نظيره الإيراني العنيد فيما يلتقي المنتخب الأمريكي بنفس الجولة الفريق المتبقي للقارة الأوروبية والذي يحسمه الملحق الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل وهو أحد ثلاثة منتخبات هي ويلز واسكتلندا وأوكرانيا.

ويستهل البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه مسيرتهم في المونديال القطري بمواجهة المنتخب الغاني أحد الممثلين الخمسة للقارة الأفريقية فيما يواجه المنتخب البرتغالي في المباراتين التاليتين منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وأسفرت القرعة ، في مركز قطر للمؤتمرات ، اليوم عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.

المجموعة الثانية : إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأمريكية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة : الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.

المجموعة الرابعة : فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.

المجموعة الخامسة : إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان.

المجموعة السادسة : بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.

المجموعة السابعة : البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.

المجموعة الثامنة : البرتغال- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية.

وتستضيف قطر المونديال على ثمانية استادات منها سبعة استادات شيدت خصيصا من أجل البطولة وهي استادات «لوسيل» و»البيت» و»المدينة التعليمية» و»أحمد بن علي» و»الثمامة» و»974» و»الجنوب» بالإضافة إلى استاد «خليفة الدولي» الذي خضع قبل سنوات لعملية تجديد وتطوير شاملة استعدادا لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية عام 2026 .

وتمتد فعاليات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يوما بداية من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبلين فيما تقام فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر) من الثالث إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر ثم دور الثمانية في يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة في يومي 13 و14 من الشهر نفسه فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في 17 من الشهر نفسه على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.

وخلال منافسات الدور الأول للبطولة ، ستقام أربع مباريات يوميا بواقع جولة في مجموعتين يوميا ، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية المضيفة للبطولة.