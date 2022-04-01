النجمة يواصل انتصاراته بدوري خالد بن حمد.. والشباب يعود للانتصارات

محمد بن مسعود - الدمام - يونس منصور:

واصل قطار النجمة مشواره بنجاح في دوري خالد بن حمد لكرة اليد، بعد تحقيقه الانتصار الثامن عشر على التوالي على حساب سماهيج 34/31 في انطلاق الجولة 20 من المسابقة، ليصل إلى النقطة 54 مواصلا تحطيم الأرقام، مؤكدا جدارته باللقب في ظل الفارق الكبير بينه وبين ملاحقيه ومطارديه الأهلي والشباب.

ولم يقدم النجمة في الشوط الأول الكثير في مباراة أمس وخرج بنتيجة التعادل 16/16، في شوط كان خلاله سماهيج ندا عنيدا وتبادل التقدم بالنتيجة مع النجمة. وفي الشوط الثاني استمر التكافؤ بين الفريقين لمنتصفه نجح بعدها النجمة في أخذ المبادرة والتقدم بالنتيجة، ونجح في توسيع الفارق إلى 3 أهداف وحافظ عليه لنهاية المباراة، وشهدت المباراة تألقا لافتا للاعب النجمة والمنتخب بلال بشام الذي نجح في تسجيل 9 أهداف، بينما كان أحمد عون أفضل المسجلين في سماهيج بسبعة أهداف.

وفي المباراة الثانية، استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام النجمة وحقق فوزا مستحقا على حساب توبلي 32/18، وأضاف الشباب 3 نقاط لرصيده وبلغ النقطة 44 مشاركا الأهلي وصافة الترتيب، بينما واصل توبلي مسلسل تراجعه وتلقى هزيمته الـ17 هذا الموسم وبقي في قاع الترتيب برصيد 22 نقطة، وأنهى الشباب الشوط الأول لصالحه 16/10.

وتقام اليوم مباراتان في أولى أمسيات الشهر الفضيل، يلعب في الأولى فريقا التضامن مع الديــر عند الساعة 9.00 مساء، تليها المباراة الثانيــة بين الاتفاق والأهلــي عنــد الســاعة 10.45 مساء على صــالة اتحــاد اليد بأم الحصم.