الفليبيني Emerson يستعد لصدارة بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد اللاعب الفليبيني Emerson صدارة ترتيب لاعبي المجموعة (A) في بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج وذلك بعد أن تمكن من تسجيل أعلى محاولة في اليوم الخامس من البطولة بتسجيله 793 نقطة، وهو ما ساهم في رفعه رصيده من النقاط إلى 2212 في صدارة الترتيب العام، متقدما على اللاعب عبدالله عبدالكريم صاحب المركز الثاني برصيد 2055 نقطة، فما جاء اللاعب السعودي سلطان المصري في المركز الثالث برصيد 1948، وتقدم عيسى تقدم للمركز الرابع برصيج 1927 نقطة.

واحتل الامريكي Dante بالمركز الخامس 1889 نقطه، وخلفه عيسى خالد بالمركز السادس 1863 نقطه، ثم احمد فريد بالمركز السابع 1862 نقطه، وفليبيني JM بالمركز الثامن 1737 نقطه، وشاكر دراج بالمركز التاسع 1694 نقطه، فيما احتل علي الماس المركز العاشر 1218 نقطة.

وعلى صعيد منافسات المجموعة (B) فقد نجح اللاعب الفليبيني Euly من خطف صدارة اللاعبين في اليوم الخامس، بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى 1904 نقطة، مستفيدا من تسجيله لأعلى محاولة في منافسات يوم أمس الأول بتسجيله 675 نقطة، وتقدم Euly على اللاعب خالد سمير الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 1806 نقطة، مع اقتراب الفلبينيين Ronald 1785 نقطة وDexter 1777 نقطة صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي.