عسكر يفتتح ملعب سترة ضمن ملاعب الفريج

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة ملعب سترة وذلك ضمن مبادرة ملاعب الفريج وذلك بحضور النائب فاضل السواد عضو مجلس النواب وحسان البورشيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية والشئون الإدارية في بنك البحرين والكويت، وعادل سالم المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد، وزين الزياني مديرة العلاقات العامة والتسويق، ورفا قدورة مديرة العلاقات العامة وعدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وقص الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الشريط إيذانا بافتتاح الملعب والذين تم إنشاؤه بدعم من بنك البحرين والكويت، وبهذه المناسبة قال الدكتور عسكر «إن مبادرة ملاعب الفريج جاءت لتؤكد اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتوفير منشآت رياضية في قرى ومدن البحرين قادرة على احتضان الشباب وتنمية مواهبهم واكتشافها وهو الامر الذي يتفق مع رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرامية الى ابراز المواهب الشبابية والعمل على اكتشافها.