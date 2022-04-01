الاتحاد البحريني لكرة القدم يشارك في «الكونغرس الدولي»

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الاتحاد البحريني لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية الـ72 للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي عقد في العاصمة القطرية-الدوحة، وترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو. ونيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ترأس عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية محمد الحمادي، وفد البحرين في الكونغرس الدولي، وضم الوفد أيضًا عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات مهند الأنصاري والأمين العام للاتحاد راشد الزعبي.

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