ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفصل الخامس من دبلوم الإدارة الرياضية والذي نظمته الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية من 27 لغاية 31 مارس 2022 وتناول موضوع الإدارة المالية بمشاركة المحاضر أ. حمد بوحجي.

اليوم الأول والثاني من الدورة قدم فيه الدارسون عروض الفصل الرابع والذي تناول موضوع إدارة الأحداث الرياضية فيما قدم بوحجي في الأيام الثلاثة التالية سلسلة من المعارف والعلوم المرتبطة بالإدارة المالية والمحاسبية للهيئات والمؤسسات الرياضية.

وتحدث بوحجي خلال محاضرته عن الإدارة السليمة للشئون المالية وتعريف الإدارة المالية الرياضية ومهام وأدوار المحاسب والأمين المالي وبعض التعريفات الهامة للإدارة المالية مثل الأصول والمصروفات والمسحوبات الشخصية والخصومات والإيرادات ورأس المال ومتى تكون في حكم الدائن والمدين.

وتناول بوحجي التخطيط المالي وإدارة النقد في المجال الرياضي وقدم أمثلة حول ذلك مثل تنظيم اليوم الرياضي الوطني وإنشاء حلبة البحرين الدولية للفورمولا واحد واستضافة دورة الألعاب الرياضية الخليجية في عام 2011 كما قدم أمثلة حول استراتيجيات مراقبة معدل الإنفاق ووضع الميزانية وإدارة المشاريع والإجراءات والسياسات المالية والمخاطر المالية.

كما تحدث عن أنواع الميزانيات وأبوابها والمعايير المالية ومخطط الحسابات والتسجيل وإعداد التقارير وتدقيق الحسابات والعديد من المواضيع الأخرى التي تسهم في تعزيز قدرات الكوادر الإدارية وتعريفهم ببعض المصطلحات والمهارات المالية والمحاسبية التي تعينهم على اتخاذ القرارات في العملية الإدارية.