وزير الدفاع الأمريكي: إيران تزرع ميليشيات خطيرة في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن بلاده ستواصل مكافحة تهديدات إيران، وذلك بغض النظر عن نتيجة محادثات فيينا.

وبحسب العربية، شدد لويد أوستن، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، متابعًا: “سنواصل على المدى الطويل معالجة برنامج إيران للصواريخ”.

وأكد أن أمريكا ستواصل الدفاع عن قواتها وعن الحلفاء والشركاء من سلوك إيران، مشدا على أن إيران تزرع ميليشيات خطيرة في المنطقة تهدد “قوة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن تهديدات داعش في المنطقة لا تزال قائمة.

وقال إن بلاده عززت من قوة الناتو في شرق أوروبا للتصدي لتهديدات روسيا، موضحًا أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تهديد لقواعد النظام الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا تحرير 28 مستوطنة من الجيش الروسي، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.

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وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان لها، أنه تم تحرير 15 منطقة سكنية بالكامل، فيما انسحبت القوات الروسية من 13 مستوطنة أخرى، وعادت السيطرة على تلك المناطق مرة أخرى.

وأشار البيان إلى أنه تم تحرير 28 مستوطنة، معظمها في منطقتي كييف وتشرنيهيف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشدد البيان أيضا على أن الجيش الأوكراني يركز الآن على السيطرة الكاملة على ماريوبول، إحدى المقاطعات الأوكرانية حيث لا تزال عمليات إجلاء المدنيين جارية.