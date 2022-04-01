الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط 3719 متسولًا بمختلف مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مختلف مناطق المملكة (3719) متسولًا، وذلك خلال الفترة من 19 / 8 / 1443هـ حتى 27 / 8 / 1443هـ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المبالغ المضبوطة للجهات المختصة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
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