ازدحام أسواق الخضار قبل رمضان

شهدت أسواق الخضار والفاكهة ازدحامًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أن مراكز البيع لاقت إقبالا هائلا منذ الصباح وحتى انتهاء أوقات العمل حتى أنهم عمدوا إلى عدم إغلاق السوق فترة وقت العصر التي عادة ما تقوم معظم المحلات بإغلاق محلاتها بها؛ نظرًا لضعف الإقبال.

كما شهدت الأسواق أيضًا حضورًا مكثفًا لرجال الأمن، وذلك لفرض النظام والسيطرة على ازدحام السيارات، حيث عمدوا إلى إغلاق مسارات وتقاطعات، وجعل المسار موحدًا لجعل حركة السير أكثر انسيابية، إضافة إلى التأكد من عدم وجود تجاوزات من وقوف خاطئ أو تعطيل لحركة المرور نظرًا للإقبال الشديد.

ومما يجعل أسواق الخضار والفاكهة تشهد إقبالا؛ نظرًا لما توفره من خضروات وفاكهة طازجة ووفيرة، وطبعًا قبل رمضان تكون منتجات الخضار وخصوصًا الكراث النصيب الأكبر من المشتريات، وذلك لأنها العنصر الأبرز في السمبسوسة المكون الأبرز على مائدة رمضان.