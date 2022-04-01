ازدحام أسواق الخضار قبل رمضان

كما شهدت الأسواق أيضًا حضورًا مكثفًا لرجال الأمن، وذلك لفرض النظام والسيطرة على ازدحام السيارات، حيث عمدوا إلى إغلاق مسارات وتقاطعات، وجعل المسار موحدًا لجعل حركة السير أكثر انسيابية، إضافة إلى التأكد من عدم وجود تجاوزات من وقوف خاطئ أو تعطيل لحركة المرور نظرًا للإقبال الشديد.
ومما يجعل أسواق الخضار والفاكهة تشهد إقبالا؛ نظرًا لما توفره من خضروات وفاكهة طازجة ووفيرة، وطبعًا قبل رمضان تكون منتجات الخضار وخصوصًا الكراث النصيب الأكبر من المشتريات، وذلك لأنها العنصر الأبرز في السمبسوسة المكون الأبرز على مائدة رمضان.
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