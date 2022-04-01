جفاف الجلد.. “تخصصي الرياض” يوضح أبرز أعراضه وسبل الوقاية منه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض اليوم (الجمعة) أبرز أعراض ومضاعفات الإصابة بجفاف الجلد وسبل الوقاية منه.

وأوضح أن الأعراض تتمثل في خشونة الجلد وظهوره بشكل باهت، واحمراره أو إصابته بالحكة، إلى جانب ظهور خطوط رفيعة أو شقوق في الجلد يمكن أن تكون عميقة وتحدث نزيفا، وتقشرا للجلد بدرجات من خفيفة إلى حادة.

وأشار إلى أن مضاعفات جفاف الجلد تتمثل في إصابة الجلد بالأكزيما والتهاب في مسام الشعر، وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات المكروبية.

وبين أن الوقاية من جفاف الجلد يتم عن طريق تقليم الأظافر للتخفيف من أثر الحكة على الجلد، والحفاظ على استخدام المرطبات “المراهم والكريمات، واستخدام ماء فاتر وتجنب الماء الحار عند الاستحمام، وتخفيف استخدام الصابون على الجسم واستعمال مرطبات الجو.