الإمارات تتجاوز الصين لتصبح أكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت رابطة (إيه.بي.بي.إيه) لمنتجي اللحوم في البرازيل في بيان اليوم الجمعة إن الإمارات العربية المتحدة تجاوزت الصين لتصبح أكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية في فبراير شباط، وأرجعت زيادة المبيعات إلى قرب شهر رمضان.

وفي الشهر الثاني من عام 2022 ، زادت الدولة مشترياتها بنسبة 90 بالمئة تقريبا لتصل إلى 42800 طن، مقارنة مع واردات الصين البالغة 42300 طن، وفقًا لأحدث بيانات الرابطة.

والإمارات العربية المتحدة واحدة من 58 دولة تشتري منتجات الدواجن الحلال من البرازيل ، والتي تتطلب إنتاج اللحوم وفقا للشريعة الإسلامية.

ويسلط الطلب من الإمارات الضوء على بروز البرازيل كمورد عالمي للمنتجات الحلال.

وقال ريكاردو سانتين ، رئيس رابطة منتجي اللحوم «كانت الدول الإسلامية الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج في عام 1975.

«لدينا شراكة قوية وآفاق نمو طويلة الأجل».

ووفقا للرابطة، فقد مثلت صادرات الدجاج الحلال ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الدجاج البرازيلية العام الماضي ، حيث وصلت إلى 1.915 مليون طن وحققت مبيعات بما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.

وذكرت الرابطة أنه بناء على بيانات أول شهرين من العام ، سيستمر هذا القطاع في الازدهار ، مشيرة إلى أن صادرات الدجاج الحلال ارتفعت بنسبة 5.17 بالمئة من حيث الحجم في يناير كانون الثاني وفبراير شباط ، لتصل إلى 310400 طن وزادت الإيرادات بنسبة 25 بالمئة إلى ما يقرب من 510 ملايين دولار في تلك الفترة.

وقالت إن مبيعات الدجاج الحلال إلى الإمارات في العام الماضي بلغت 389400 طن ، أي ما يقارب تسعة بالمئة من إجمالي صادرات الدجاج البرازيلي، وحققت عائدات بنحو 692 مليون دولار.