محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتبادل برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان مع قادة الدول الإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات

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