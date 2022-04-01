محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الرفعة والتقدم والرخاء ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك يتبادل التهاني مع فخامة الرئيس المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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