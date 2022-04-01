محمد بن مسعود - الدمام - “كنا بنشتغل على القرود”.. أول تعليق من “مجدي يعقوب” على زراعة قلب خنزير في جسم إنسان

علق جراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب على محاولة بعض الأطباء الأمريكيين، بزراعة قلب خنزير في جسم إنسان.

وقال يعقوب خلال حديثه لـ CNN بالعربية: “زراعة القلب عامة، تعتبر كبيرة جداً ولكن ليس لدينا قلوب كفاية، وفي بلاد لا يوجد فيها أي تبرع بالقلب، لذلك من المهم جداً أن يكون هناك قلوب كثيرة”.

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وتابع: “الأبحاث العلمية عن الحيوانات كانت تشتغل على القرود بالأول وده غلط لأن الفيروس الموجود عند القرود ممكن يبقى خطر جداً على الإنسان”.

وأضاف: “قلب الخنزير تقريبا نفس حجم قلب الإنسان، ولكن لمدة طويلة كنا خايفين من أنه في فيروس داخل قلب الخنزير، ولكن الآن في إمكانية نزيل الفيروس”.

وأكمل الجراج المصري: “هذا فتح الأبواب أن يكون هناك تجارب على نقل قلب الخنزير إلى الإنسان ، إلا ان الطريق ما زال طويلاً ويحتاج إلى المزيد من الأبحاث”.

الجدير بالذكر أن فريق من الأطباء في جامعة ماريلاند بأمريكا أجروا، أول عملية زرع لقلب خنزير في جسم رجل يبلغ من العمر 57 عامًا، إلا أنه توفي بعد نحو شهرين على العملية.