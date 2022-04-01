محمد بن مسعود - الدمام - تمنع العطش وتحافظ على الوزن.. طبيبة “مصرية” تكشف عن وصفة “مذهلة” للسحور والإفطار في رمضان

قدمت نهلة عبد الوهاب استشارية البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيسة قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة نصائحها لنظام صحي في رمضان.

وأوضحت “حسب سكاي نيوز” أن البداية من السحور الذي يجب أن يحتوي على سلطة تحتوي على أكثر من نوع من الخضراوات حيث تساعد على الاحتفاظ بالأكسجين والمياه لفترة طويلة وتقلل الشعور بالعطش.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وتابعت: كما يجب أن يحتوي على نوع من أنواع البروتين، مثل الفول، مع كوب من الزبادي أو تناول أي نوع من الألبان”.

وعن الإفطار قالت: ” يفضل تناول التمر في البداية وكوب من المياه، ومعلقة من العسل وعليها الليمون، ثم الانتظار لفترة قصيرة للصلاة، ومن بعدها البداية بالشوربة الساخنة”.

وأضافت: بعد تناول الشوربة والسلطات واللحوم، سيكون الجسم قد بدأ يشعر بالشبع، وهو ما يجعلنا نقلل من تناول النشويات. في إشارة للحفاظ على الوزن.

واختتمت: ” من المهم أيضا أن نستخدم عسل النحل الطبيعي في الحلويات التي نصنعها في المنزل، وأن نتناول منها قطع صغيرة، ويفضل أن تكون بشكل غير يومي”.