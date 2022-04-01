محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر قرارات عاجلة بخصوص الاتفاق مع الحوثيين

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك صدور توجيهات بتنفيذ هدنة خلال شهر رمضان . وأصدر بيان قال فيه:”انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية – اليمنية في

الرياض والمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل فقد تلقيت

توجيهات واضحة من فخامة الأخ الرئيس للتعاطي بإيجابية كاملة بشأن كافة الترتيبات

اللازمة لإطلاق سراح كافة الأسرى.

وأضاف البيان كما شملت التوحيهات فتح مطار صنعاء وإطلاق سفن مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة وكل ما من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها مليشيا الحوثي . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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