رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443هـ.

حيث عبر رئيس الوزراء في البرقية عن تهانيه وتبريكاته للشيخ أبو راس، بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تهل على الشعب اليمني، وهو أكثر قوة ومنعة وتماسكا وتلاحما وتآزرا في مواجهة التحالف وحصاره الظالم المستمرين منذ أكثر من سبع سنوات.

وأشاد الدكتور بن حبتور، بالمواقف الوطنية للشيخ صادق أمين أبورأس خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ودوره المسئول في مسار توطيد التلاحم الوطني في مواجهة التحالف ومؤامراته التي تستهدف الجبهة الداخلية للنيل من قوة تماسكها وتلاحمها .. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق له كل ما يصبوا اليه من استقرار وسلام ونماء.