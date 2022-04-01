محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
ورفع سموه إلى مقام جلالته الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة ، داعياً الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويُحقق رؤى جلالته لهذا الوطن ولأبنائه الكرام بالمزيد من الرفعة والتقدم ، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، أعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على مشاعره الطيبة ، سائلاً الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموه ويرعاه ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة ، والأمتين العربية والإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك يتبادل التهاني مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.