اخبار الخليج – جلالة الملك يتبادل التهاني مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

ورفع سموه إلى مقام جلالته الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة ، داعياً الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويُحقق رؤى جلالته لهذا الوطن ولأبنائه الكرام بالمزيد من الرفعة والتقدم ، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، أعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على مشاعره الطيبة ، سائلاً الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموه ويرعاه ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة ، والأمتين العربية والإسلامية.