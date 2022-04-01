أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسأل سموه المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه لسموه موفور الصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات. وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.