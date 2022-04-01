وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره البرازيلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانسا.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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