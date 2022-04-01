نائب أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم خالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بموفور الصحة والعزة والتمكين، وأن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يتقبل سبحانه وتعالى من الجميع صيامهم وقيامهم.