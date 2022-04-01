عاجل.. السعودية وجها لوجه مع الأرجنتين في مونديال 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت قرعة كأس العالم ٢٠٢٢ والتي تقام حاليا في قطر عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بالبطولة. وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب السعودي كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك. وتأهل الأخضر لنهائيا كأس العالم بعد تقديم مستويات أكثر من رائعة في التصفيات واحتلال صدارة مجموعته التي ضمت أستراليا واليابان والصين. أخبار قد تهمك

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