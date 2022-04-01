دخول شهر رمضان.. دول تصوم السبت وأخرى تكمل شعبان

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أمن العمرة: اكتمال كافة الخطط استعدادا لشهر رمضان
كدت قيادات أمن العمرة اليوم، اكتمال الاستعدادات الأمنية والمرورية والتنظيمية المتعلقة بموسم رمضان.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي...
150 هدية رمضانية لمساجد المزاحمية
شرعت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في توزيع 150 هدية للمساجد بالمحافظة.وقال الرئيس التنفيذي للجمعية...
تفعيل خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام
فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام، والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات الخاصة بخدمة إرشاد...
نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 35 من طلبة كلية الملك فهد البحرية
نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب...
إعلان ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي لحافلات المدينة
أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي (حافلات المدينة) خلال أيام شهر رمضان...
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