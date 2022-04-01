دخول شهر رمضان.. دول تصوم السبت وأخرى تكمل شعبان

أمن العمرة: اكتمال كافة الخطط استعدادا لشهر رمضان كدت قيادات أمن العمرة اليوم، اكتمال الاستعدادات الأمنية والمرورية والتنظيمية المتعلقة بموسم رمضان.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي... مكة المكرمة: فهد الإحيوي ومكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: فهد الإحيوي ومكة المكرمة: أحمد الجهني 29 شعبان 1443 هـ 29 شعبان 1443 هـ

150 هدية رمضانية لمساجد المزاحمية شرعت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في توزيع 150 هدية للمساجد بالمحافظة.وقال الرئيس التنفيذي للجمعية... المزاحمية:دوت الخليج المزاحمية:دوت الخليج 29 شعبان 1443 هـ 29 شعبان 1443 هـ

تفعيل خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام، والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات الخاصة بخدمة إرشاد... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 29 شعبان 1443 هـ 29 شعبان 1443 هـ

نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 35 من طلبة كلية الملك فهد البحرية نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 شعبان 1443 هـ 28 شعبان 1443 هـ

إعلان ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي لحافلات المدينة أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي (حافلات المدينة) خلال أيام شهر رمضان... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 28 شعبان 1443 هـ 28 شعبان 1443 هـ

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