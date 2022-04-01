اخبار السعوديه

الديوان الملكي: غدا السبت أول أيام شهر رمضار

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أمن العمرة: اكتمال كافة الخطط استعدادا لشهر رمضان

كدت قيادات أمن العمرة اليوم، اكتمال الاستعدادات الأمنية والمرورية والتنظيمية المتعلقة بموسم رمضان.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي...

1e939d146d.jpg مكة المكرمة: فهد الإحيوي ومكة المكرمة: أحمد الجهني
6b9d0dc72c.jpg29 شعبان 1443 هـ

150 هدية رمضانية لمساجد المزاحمية

شرعت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في توزيع 150 هدية للمساجد بالمحافظة.وقال الرئيس التنفيذي للجمعية...

icon-byline.pngالمزاحمية:دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1443 هـ

تفعيل خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام

فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام، والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات الخاصة بخدمة إرشاد...

icon-byline.pngمكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png29 شعبان 1443 هـ

نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 35 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

نيابةً عن الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png28 شعبان 1443 هـ
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إعلان ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي لحافلات المدينة

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي (حافلات المدينة) خلال أيام شهر رمضان...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png28 شعبان 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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