شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن العمرة» يكشف لـ ”الخليج 365” عن مرتكزات خطة الاستعداد لموسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف اللواء سلمان الجميعي، مساعد قائد قوات أمن العمرة للشؤون المرورية، تنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات والخطط التشغيلية للاستعداد لموسم العمرة.

وبيّن في حديث خاص لـ "اليوم" أن أهم مرتكزات خطة هذا العام، هو التركيز على النقل العام والنقل الترددي، بالتعاون مع العديد من الجهات، ومنها الهيئة الملكية، وإمارة مكة المكرمة وأمانة العاصمة، والنقل.

وأكد أنه تم تطوير المواقف المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتطوير 5 مواقف لمداخل مكة المكرمة، يستفاد منها بشكل كامل، كما أن هناك 9 مواقف ومحطات يستفيد منها أهالي مكة المكرمة، فضلا عن مسارات خاصة ومركبات أجرة.