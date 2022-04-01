شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443.

ودعا سموه الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته.

كما رفع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول شهر رمضان الله المبارك، داعيا الله تعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.