شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة الشرقية التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية في برقية رفعها بهذه المناسبة "يشرفني باسمي ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية، أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على مقامكم الكريم والشعب السعودي الأبي وجميع المسلمين بالخير والبركة وأن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان ويسدد الله خطاكم لما فيه الخير لشعبكم الوفي والوطن الغالي ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.

كما رفع سموه برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظه الله" جاء فيها "يسرني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أهنئ سموكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على سموكم والشعب السعودي وجميع المسلمين بالخير والبركة ."

وسأل سموه الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمه ويحفظ لها أمنها واستقرارها.