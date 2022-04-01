شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا: غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

( بيان من الديوان الملكي )

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم ( 156 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 / 2022 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 155 / هـ ) وتاريخ 30 / 7 / 1443هـ أن يوم الجمعة 1 / 8 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 4 / 3 / 2022م هو غرة شهر شعبان لعام 1443هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد السبت 1 / 9 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

دائرة الأهلة في المحكمة العليا

عضو

فهد بن ناصر السلمان

عضو

عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو

حمد بن محمد أبانمي

عضو

محمد بن محمد شريم شعبي

رئيس المحكمة

خالد بن عبدالله اللحيدان