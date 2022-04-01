اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بقدوم شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأزكاها وأطيب التمنيات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناســبة حلــول شـهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة الملك المفدى رعاه الله بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديم على جلالته حفظه الله الخير واليمن والبركات لمواصلة المسيرة المباركة التي يقودها جلالته بكل حكمة وحنكة واقتدار، وعلى مملكة البحرين الغالية العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير والصحة والأمن.

كما بارك معالي رئيس مجلس الشورى إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالخير واليمن والبركات، وأن يمتع سموّه بموفور بالصحة والسعادة.