اخبار الخليج – وفد سيدات الأعمال البحريني يشارك في المؤتمر النسائي الدولي السابع والعشرون «الشرق والغرب يلتقيان» في سانت

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى وفد جمعية سيدات الأعمال البحرينية مشاركته في المؤتمر النسائي الدولي السابع والعشرون «الشرق والغرب يلتقيان» في مدينة سانت ‏بطرسبرغ الروسية،‏ كما قام بزيارة عمل مهمة إلى العاصمة الروسية موسكو برئاسة السيدة أحلام جناحي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر النسائي الأوراسي، الذي ‏عقد بتاريخ 24 فبراير.. وأجرى الوفد خلال الزيارة عددا من اجتماعات العمل واللقاءات مع رئيسات المنظمات النسائية الروسية، وسيدات ورجال أعمال روس، والشخصيات الاجتماعية البارزة.

ترأس الوفد السيدة أحلام جناحي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وضم في عضويته السيدة فاطمة الدلاور الأمين المالي، السيدة سميرة الكوهجي نائب أمين السر رئيس لجنة التدريب والتكنولوجيا، السيدة فوزية الخاجة نائب الأمين المالي رئيس اللجنة الإعلام والعلاقات العامة، دوريس مارتن نائب رئيس لجنة التدريب والتكنولوجيا، ورائدتا الأعمال السيدة فوزية عبد الكريم والسيدة رنا البلوشي، والسيدة مريم مطر عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الإندونيسية، رجل الأعمال عيسى المرباطي، السيدة فاتن حسين.

وتوجهت رئيسة الجمعية أحلام جناحي بالشكر ‏الجزيل إلى سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية على حسن استقبال الوفد البحريني والتنسيق ‏وترتيب زيارات ولقاءات الوفود بين البلدين بغرض تفعيل وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي.‏

وقد اجتمع الوفد بتاريخ 19 فبراير 2022 برئيسة منظمة سيدات الأعمال الروسية «جمعيّة السيدات ‏الناجحات» يلينا ماتفييا، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث جرى بحث التعاون المشترك ‏في تفعيل وتعزيز مختلف أشكال التعاون بين سيدات الأعمال في مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، ‏وكذلك تبادل الخبرات في تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بعد ‏الزيارة التي أجراها وفد سيّدات الأعمال إلى البحرين في ديسمبر 2021 حيث تم توقيع ‏اتفاقية تعاون بين الجانبين.‏

أشهر مصممة أزياء وحفل موسيقي

وأجرى الوفد بتاريخ 19 فبراير زيارة إلى مصممة الأزياء الروسية الشهيرة السيدة أنيكي كريموفا في ‏مقر معرضها، حيث تحدثت للوفد عن تجربتها الناجحة في تطوير عملها، واهتمامها الكبير في ‏التعاون مع دول الخليج العربي، وعرضت مجموعات من الأزياء من تصميمها الخاص وكذلك نماذج ‏مخصصة للدول العربية تخطط لإنتاجها.‏

وقد أبدت كريموفا اهتماماً كبيراً في إقامة معرض خاص بمنتجاتها للأزياء في البحرين، وكذلك لإيجاد شركاء محلييّن للتعاون، وقد رحب الوفد البحريني بهذه المبادرة وتم الاتفاق ‏على التواصل لتنظيم هذه الفعالية في البحرين.‏

كذلك اجتمع وفد سيدات الأعمال مع عدد من رجال الأعمال الروس، من بينهم السيّد مكسيم ارتسينوفيتش، ‏وهو مليونير روسي صاحب شركة لإنتاج الحلي ومقرها في بريطانيا فيما تتواجد نسبة كبيرة من سلاسل ‏الإنتاج في روسيا، وقد تحدث عن تجربته في تطوير العمل داخل روسيا ومن ثم في السوق الأوروبية ‏وبريطانيا، ومشاركته في المعارض التي تقام في البحرين، وأعرب عن اهتمامه في التعاون مع أوساط ‏الأعمال البحرينية في تسويق منتجه.‏

وحضر وفد السيدات البحريني حفلة للملحن والمؤلف الموسيقي العالمي الشهير فلاديمير أشكنازي، ‏الذي أقام حفلة موسيقية خاصة ترحيباً بالوفد البحريني، وقد أبدى الفنان اشكنازي عن رغبته الكبيرة ‏بالتشرف بأداء موسيقي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه.‏

الاجتماع مع الرابطة الدولية الإسلامية ‏للأعمال

عقد وفد سيدات الأعمال البحرينيات اجتماعاً صباح يوم 20 مع نائب رئيس الرابطة الدولية الإسلامية للأعمال ‏في روسيا، حيث استقبل الوفد لإطلاع الجانب البحريني على تجربة عمل الرابطة، التي تعتبر أهم وأكبر ‏منظمة للتعاون بين رجال الأعمال المسلمين في روسيا، وبينهم وبين ممثلي قطاعات الأعمال الأجانب، ‏وتضم الرابطة كذلك فرعاً نسائياً يسمى «اتحاد مسلمات روسيا» والذي ترأسه السيدة نائلة زيغناشينا.‏

وقد تم سابقاً توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية سيدات الأعمال البحرينية و»اتحاد مسلمات روسيا» ‏بهدف تعزيز التفاعل والتواصل المشترك وبحث فرص التعاون، وقد أجرت رئيسة جمعية اتحاد مسلمات ‏روسيا زيارة إلى البحرين في ديسمبر 2021، وجرى خلال الاجتماع عرض مشروعين على الجانب البحريني، أحدهما مشروع مصرف إلكتروني تم إطلاقه ‏في جمهورية كازاخستان، ويوسع عمله حالياً في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول آخرى، ‏ويسمح التطبيق باستخدام الكارت المصرفي الإلكتروني في مختلف دول العالم.‏

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الالكتروني يعتمد على كروت مصرفية الكترونية يتم إصدارها من قبل مصرف ‏في المنطقة الحرة بجمهورية كازاخستان، وبالتالي لا تؤثر على عمله أي عقوبات تم فرضها مؤخرا ضد ‏روسيا.‏

المشروع الثاني الذي تم عرضه يتمثل في إنتاج مجموعة من لوحات الإعلانات الذكية التي يتم وضعها في ‏الشوارع الرئيسية للمدن الكبيرة و شوارع المشاة بحيث تتضمن معلومات مهمة اجتماعياً للمواطنين وإرشادات أو ‏تعليمات السلامة، وكذلك يبيّن درجة الازدحام في الطرقات ولتنظيم حركة السير، ويمكن استخدامها بنفس ‏الوقت لنشر الإعلانات التجارية، حيث تتمتع الشركة بعقود إعلانية مع كبرى الشركات مثل كوكاكولا، ‏واديداس وغيرها.‏

وتم الاتفاق عقب اللقاء على وصل الجانب الروسي بخصوص المشروعين المذكورين بالجهات المعنية ‏في البحرين، من بينها البنك المركزي لبحث فرص التعاون في المجال المصرفي، وكذلك بلدية ‏المنامة ووزارة الداخليّة بخصوص اللوحات الالكترونية.‏

لقاء مع نائب مجلس الإفتاء في روسيا

وضمن سلسلة اللقاءات التي تم عقدها في العاصمة موسكو، استقبل وفد سيدات الأعمال ‏نائب مجلس الإفتاء في روسيا الاتحادية الشيخ روشان عباسوف، الذي نظم حفلة غداء للترحيب بالوفد ‏البحريني شاركت فيها مجموعة من سيدات الأعمال المسلمات اللاتي تعملن في مجالات وقطاعات مختلفة ‏قمن بعرض تجاربهن ومشاريعهن، وجرى مناقشة آفاق التعاون المشترك.‏‏

كذلك عقد الوفد اجتماعات بمنظمة «اتحاد القوى النسائية» بتاريخ 21 ‏فبراير 2022 ورئيس المنظمة السيّدة اينغا ليغاسوفا، حيث تم تنظيم حفلة عشاء احتفالية ترحيباً بالوفد ‏البحريني، وجرى بحث آفاق التعاون بين جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجمعية «اتحاد القوى النسائية» بما ‏في ذلك الزيارات المتبادلة المقبلة والمشاركة في فعاليات مشتركة، وقد تم توقيع مذكرة تعاون بين الجمعيتين ‏بهدف دعم العلاقات الثنائية التجارية بين قطاعي سيدات الأعمال في البحرين ‏وروسيا بما يخدم المصالح ‏المشتركة.‏

«الشرق والغرب يلتقيان في سانت بطرسبرغ

عند وصول الوفد إلى سان بطرسبرغ بتاريخ‎23 ‎‏ فبراير 2022، اجتمع مع السيدة إيرينا فورونتسوفا، مديرة ‏مركز التعاون الدولي والإقليمي، معهد سانت بطرسبرغ الاجتماعي والاقتصادي، وعضو مجلس إدارة «تحالف ‏نساء سانت بطرسبرغ». ‏

تم عقد المؤتمر النسائي الدولي السابع والعشرون «الشرق والغرب يلتقيان في سانت بطرسبرغ» ‎بتاريخ 24 ‏فبراير وقد مثلت السيدة أحلام جناحي الجمعية كمتحدثة في اليوم الأول للمؤتمر.‏. وأكدت خلال كلمتها أن وجود الوفد يمثل انعكاسًا للعلاقة الاقتصادية والسياسية الخاصة ‏التي تربط مملكة البحرين وجمهورية روسيا. حيث أن القادة السياسيين بين البلدين تربطهم علاقة قوية وهي ‏الأولى في تاريخ البلدين. قام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارات عمل عديدة إلى جمهورية روسيا ‏في العامين الماضيين‎.‎

وتابعت قائلة «من هذا المنطلق ، تؤمن مملكة البحرين بأهمية الترابط القوي بين دول العالم من خلال التعاون المتبادل ‏والاحترام وعدم التدخل، علاوة على ذلك، تعتبر مملكة البحرين جمهورية روسيا كنظام قطب دولي لحل ‏الكثير من القضايا. التي تهتم بها مملكة البحرين خاصة في دول الشرق الأوسط والخليج. نهدف من هنا ‏اليوم إلى رفع العلاقة الاقتصادية بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين ولا يساورنا شك في أننا قادرون ‏على ذلك. نحن هنا اليوم لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مملكة البحرين في 25 أبريل 2016.‏