محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 06:34 صدى تبوك – متابعة أعلن الديوان الملكي اليوم (الجمعة) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قررت أن غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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