رؤية هلال شهر رمضان في سدير.. وغداً السبت أول أيام رمضان في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 06:31

صدى تبوك – متابعة

كشفت أنباء متداولة عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مع غروب شمس هذا اليوم (الجمعة) ، في سدير، ليكون غدًا السبت هو غرة الشهر الكريم.

وينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن الشهادات التي تردها من المحاكم والمراصد في مختلف مناطق المملكة.