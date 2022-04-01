محمد بن مسعود - الدمام - 08-29-1443 06:31
صدى تبوك – متابعة
كشفت أنباء متداولة عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مع غروب شمس هذا اليوم (الجمعة) ، في سدير، ليكون غدًا السبت هو غرة الشهر الكريم.
وينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن الشهادات التي تردها من المحاكم والمراصد في مختلف مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر رؤية هلال شهر رمضان في سدير.. وغداً السبت أول أيام رمضان في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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