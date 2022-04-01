محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أول رد من حكومة صنعاء بشأن إطلاق سفن المشتقات وفتح مطار صنعاء

علق نصرالدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قبل قليل، على ما يتم تداوله في وسائل إعلام دولية، حول قرار التحالف بإطلاق سفن المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء. وقال نصرالدين في تغريدة له على موقع “تويتر”، “ما سيدخل من سفن الوقود لشعبنا العزيز ليس كرم من احد فقد دفعنا ثمنها دم زاكي”. وأضاف عامر، “اعلانهم بالسماح بدخول سفن الوقود هو دليل بانهم من يحاصر هذا الشعب المظلوم”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ونفى نصرالله عامر ما قاله وزير خارجية “حكومة هادي” حول مزاعم إطلاق سفينتين من سفن المحروقات المحتجزة لدى قوات التحالف في الموانئ السعودية قائلاً: “الى الان لم تتحرك سفن الوقود”. يأتي ذلك بعد ساعة من تصريحات وزير خارجية “حكومة هادي:” لوكالة روسيا اليوم من الرياض: بأنه تلقى توجيهات واضحة باتخاذ ما يلزم لإطلاق سراح الأسرى كافة وفتح مطار صنعاء. وزعم وزير خارجية “حكومة هادي”، أن التحالف اطلق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة بشكل فوري.

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